Bischofswiesen (epd). Die diakonische Einrichtung "Insula" erinnert mit einer historischen Ausstellung an ihre 75-jährige Geschichte im Berchtesgadener Land. Ab Mittwoch (13. Mai) würden historische Fotos, Dokumente und Gegenstände sowie Erläuterungen zur Geschichte des Geländes gezeigt, teilte die Augustinum Gruppe, zu der die "Insula" seit 2023 gehört, am Mittwoch mit. Die Ausstellung ist den ganzen Sommer über werktags und bei freiem Eintritt im Hauptgebäude zu sehen.

Ursprünglich sei die Anlage 1938 als Reichssportschule der NS-Organisation Bund Deutscher Mädel (BDM) errichtet worden, hieß es weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien dort Kriegsflüchtlinge vor allem aus dem Baltikum untergebracht worden. 1951 wurde dann das Altenheim Insula eingeweiht, ebenso wie die kleine Ortskirche, die zuvor eine Turnhalle war.

Zentrum für Pflege in der Region

Aktuell betreibt das Augustinum in Bischofswiesen ein Zentrum für stationäre und ambulante Pflege, Appartements für Senioren, die Fachschule für Pflegeberufe, Kindertageseinrichtungen, Adipositas-Wohngruppen für Jugendliche sowie die Vorsorgeklinik für Mütter, Väter und pflegende Angehörige.