Regensburg (epd). Ein integratives Sprach-Café, ein "Blick über den Tellerrand", ein interkultureller Garten, Sprachförderung mit Märchen im Hort und eine Lern-WG: Das sind die Gewinnerprojekte des Integrationspreises der Regierung der Oberpfalz, teilte diese am Mittwoch mit. Den ersten Platz mit einem Preisgeld von 2.000 Euro erhielt das "Café farbenfroh" der Evangelischen Kirchengemeinde St. Michael in Weiden. Seit 2017 treffen sich in dem Sprach-Café Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete und einheimische Bürger. Die niederschwellige Begegnung soll das Lernen und Einüben der deutschen Sprache erleichtern.

Den zweiten Preis gewannen laut Mitteilung mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro das Badehaus Maiersreuth im Landkreis Tirschenreuth sowie der Malteser Hilfsdienst in Amberg. Jeweils 500 Euro erhalten der Johanniter Kinderhort Weltenbummler im Landkreis Schwandorf und das Amt für Jugend und Familie der Stadt Regensburg auf den zwei dritten Plätzen.

Durch ihr Engagement hätten sie alle mitgeholfen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte noch besser in die Gesellschaft integriert würden und sie ihre Chance auf eine eigene Erfolgsgeschichte erhöhen könnten, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner bei der Überreichung der Preise laut Mitteilung.