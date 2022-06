München, Baden-Baden (epd). Die Instagram-Serie "@ichbinsophiescholl" von Südwestrundfunk (SWR) und Bayerischem Rundfunk (BR) ist beim World Media Festival in Kanada mit dem Rockie Award ausgezeichnet worden. Das Projekt erhielt den Preis in der Kategorie "Short Fiction Program", teilte der SWR am Dienstag in Baden-Baden mit. Die aus der Smartphone-Perspektive erzählte Serie nahm die Nutzer zehn Monate in Echtzeit Tag für Tag mit in das Leben der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl bis zu ihrer Verhaftung.

Zwischen Mai 2021 und Februar 2022 folgten durchschnittlich 840.000 Nutzer der Geschichte, hieß es weiter. Die Rolle der Sophie Scholl übernahm Luna Wedler. Die Rockie Awards würdigen Exzellenz im weltweiten Fernsehen und bei digitalen Inhalten.