München (epd). Zum Internationalen Tag "Nein zu Gewalt gegen Frauen" ruft die Menschenrechtsorganisation Terre Des Femmes (TDF) auf, ein klares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Rund um den 25. November würden zahlreiche Vereine, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenverbände, Ministerien, Unternehmen und AktivistInnen in ganz Deutschland Veranstaltungen organisieren, teilten die TDF-Organisatorinnen am Montag mit. In vielen Städten hissten sie am Aktionstag die rund 8.000 Fahnen mit dem Schriftzug "Frei Leben - ohne Gewalt", die Terre Des Femmes seit 2001 in alle Welt versendet habe.

Damit machten Frauen, Mädchen und auch Männer deutlich: "Geschlechtsspezifische Gewalt darf es in Deutschland und anderswo nicht mehr geben", heißt es laut Mitteilung. In diesem Jahr ist Partnerschaftsgewalt das Jahresthema der TDF-Fahnenaktion, mit einem Fokus auf Nachtrennungsgewalt. Laut Bundeskriminalamt sind die Zahlen für 2023 erneut gestiegen: Demnach erlitten 132.966 Frauen Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner. Das seien 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damit der Kampf gegen Gewalt an Frauen weitergehe, werde in vielen bayerischen Städten ein Zeichen gesetzt. In Regensburg hisst die TDF-Städtegruppen-Koordinatorin Regina Hellwig-Schmid am 25. November gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und Vize-Landrätin Maria Scharfenberg (Grüne) um 11.30 Uhr am Domplatz die TDF-Fahne "NEIN zu Gewalt an Frauen". In München startet eine Demo zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen um 18 Uhr, mit einer Auftaktkundgebung am Orleansplatz.

In Würzburg laden Landrat Thomas Eberth und die kommunale Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Würzburg, Carmen Wallrapp, zu einem Fußmarsch von Würzburg nach Randersacker ein. Mit einem stillen Marsch solle ein Zeichen der Solidarität für die Opfer von körperlicher und seelischer Misshandlung gesetzt werden, hieß es. Beginn ist um 12 Uhr vor dem Landratsamt in Würzburg. Bereits am 24. November zeigt das Frauenzentrum Erlangen Flagge gegen Gewalt an Frauen. Beginn ist um 15 Uhr am Frauenzentrum.