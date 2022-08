München (epd). Evangelische und katholische Kirche beteiligen sich mit einem interreligiösen Begleitprogramm an den "European Championships Munich 2022" im August. Für Erzbischof Reinhard Marx sei der Frieden "verbindendes Anliegen des Christentums und der Sportwelt", teilten die bayerische evangelische Landeskirche und das Münchner Erzbistum am Donnerstag gemeinsam mit. "Das Vorleben eines fairen sportlichen Wettkampfs kann Wege aufzeigen für ein friedliches Miteinander der Länder", heißt es in einem Grußwort von Marx, der dem Ehrenkomitee des Sportevents angehört.

Der evangelische Regionalbischof von München und Oberbayern, Christian Kopp, schreibt in seinem Grußwort, dass alle Menschen Frieden wollten und bräuchten. "Für mich gehört dazu auch eine innere Haltung: Mir wurden mein Körper und dieses wundervolle Leben geschenkt. Es gibt etwas, das noch viel größer ist als ich." Das interreligiöse Programm, an dem auch die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern und das Münchner Forum für Islam beteiligt sind, ist abrufbar unter www.munich2022-kirchen.de.

Unter anderem soll es am 15. August um 10 Uhr auf der großen Seebühne im Olympiapark einen "All Nations Service" geben, an dem auch Sportlerinnen und Sportler beteiligt sind. Das interreligiöse Gebet mit Regionalbischof Kopp und dem Leiter des katholischen Pfarrverbands Moosach-Olympiadorf, Martin Cambensy, stehe unter dem Motto "Friede den Dächern". Mit dem Thema will man Bezug nehmen auf den Slogan "Back to the Roofs" der European Championships, der sich wiederum auf die Architektur des Olympiaparks mit seiner Zeltdachkonstruktion bezieht.

Am 11. August (15 Uhr) und am 17. August (12 Uhr) soll es eine Führung durch die Münchner Hauptsynagoge Ohel Jakob geben. Am 12. August (18.30 Uhr) ist in der evangelischen Matthäuskirche in der Innenstadt ein Freitagabendgebet geplant. Am 17. und 19. August (jeweils 12.30 Uhr) findet in der Kirche der Benediktinerabtei St. Bonifaz eine Orgel-Matinee statt.

Die "2. European Championships Munich 2022" finden vom 11. bis 21. August statt, also 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von München. Auf dem Programm stehen Europameisterschaften in Leichtathletik, Radsport, Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern. Knapp 5.000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa werden erwartet.