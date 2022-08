Klimakrise

Klimaschutz-Straßenblockade: Jesuitenpater schließt sich an, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt solidarisch

Klimaaktivist*innen haben in Nürnberg den Verkehr blockiert. Dem Protest von Letzte Generation und Extinction Rebellion schloss sich auch der Jesuiten-Pater Jörg Alt an. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) zeigte sich solidarisch.