Augsburg (epd). Nach der weltweiten IT-Störung fordert der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) einen wettbewerbsfähigen europäischen Software-Konzern. Europa müsse sich aus der globalen Abhängigkeit von US-amerikanischen und asiatischen Monopolisten befreien, sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Was wir brauchen, ist daher eine Art europäischer Cyber-Airbus für das digitale Zeitalter, dessen DNA auf unseren Vorstellungen von Sicherheit und Datensouveränität fußt."

Cybersicherheit sei von hoher Bedeutung für Wirtschaft, Gesellschaft und die Landessicherheit. "Weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung entstehen in Deutschland jährlich dreistellige Milliardenschäden durch IT-Ausfälle und Lücken in unserer Cybersicherheit", sagte Mehring. Der daraus erwachsende volkswirtschaftliche Schaden übersteige in jedem einzelnen Jahr die Kosten der gesamten Corona-Pandemie.

Am Freitag waren weltweit Computersysteme ausgefallen. Betroffen waren vor allem der Flugverkehr, Banken, Medien, Supermärkte und auch Krankenhäuser. Ursache für die Störung war laut Medienberichten ein Fehler in einem Software-Update eines US-amerikanischen IT-Unternehmens.