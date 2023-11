Bayreuth (epd). Regionalbischöfin Dorothea Greiner lädt als Vorsitzende der Seelsorgestiftung Oberfranken zum Jahresgottesdienst mit der Gehörlosengemeinde am 25. November um 18.00 Uhr in der Christuskirche in Bayreuth ein. "Ich empfinde die bayernweite Gemeinde für gehörlose Menschen und ihre Familien als großen Segen", sagte sie laut Mitteilung ihres Büros. Geistliches Miteinander und christlich-religiöse Gemeinschaft sei ein hohes Gut. "Es ist mir sehr wichtig, dass wir als Kirche dies auch für Gehörlose durch den Dienst von eigens geschulten Seelsorgerinnen und Seelsorgern ermöglichen."

Pfarrerin Annemarie Ritter und die gehörlose Katechetin Birgit Schmidt predigen gemeinsam in Laut- und Gebärdensprache. Simultandolmetscherinnen helfen beim Verstehen aller Teile des Gottesdienstes. Die Gemeindelieder werden zusammen mit dem Gebärdenchor Nürnberg gemeinsam gesungen und gebärdet. Auch Gehörlosenpfarrer Matthias Derrer aus Bamberg und die bislang einzige gehörlose Pfarrerin der bayerischen Landeskirche, Felizitas Böcher, wirken im Gottesdienst mit.

Die Seelsorgestiftung Oberfranken lädt jedes Jahr am Abend vor dem Ewigkeitssonntag zu einem öffentlichen Gottesdienst ein, der sich einem besonderen Bereich der Seelsorge widmet. In den vergangenen Jahren standen die Schul-, die Senioren- und die Polizeiseelsorge im Mittelpunkt. Die Stiftung unterstützt seit dreizehn Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth. Seit 2020 fördert sie auch die Fernseh-Gottesdienste auf TV Oberfranken.