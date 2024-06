Reichertshofen (epd). Rund 5000 Portionen Schweinebraten haben die Johanniter für die Einsatzkräfte im Hochwassergebiet im Landkreis Pfaffenhofen zubereitet. Sie werden an die Helfer vor Ort in Reichertshofen, Baar-Ebenhausen und Manching ausgegeben, sagte der evangelische Pfarrer Klaus Kuhn (Ingolstadt) am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Johanniter-Großküche bereite die Schweinebraten zu, das Technische Hilfswerk verteile die Portionen, sagte der Pfarrer, der neben seiner Tätigkeit als Gemeindepfarrer ehrenamtlich bei den Johannitern und der Feuerwehr aktiv ist. Die Gemeinderäume seiner Kirche habe er für die Rettungskräfte geöffnet, damit diese sich kurz ausruhen könnten. Noch sei das Gebäude von den Wassermassen nicht geflutet, sagte er.

Rund 4000 Einsatzkräfte sind laut Kreisbrandrat Christian Nitschke nach dem Bruch von zwei Dämmen in Baar-Ebenhausen und in Manching vor Ort. Sie stammen aus Bayern und Baden-Württemberg und arbeiten rund um die Uhr, um Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen und Gebäude abzusichern.