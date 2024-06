Augsburg (epd). Sommerfest zum Jubiläum: Seit zehn Jahren beherbergt die ehemalige Synagoge Kriegshaber ein Museum. Mit einem Sommerfest feiere man am 14. Juli dessen zehnjähriges Bestehen, teilte das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am Freitag mit. Das Gebäude ist den Angaben zufolge die älteste erhaltene Synagoge in Bayerisch-Schwaben und war früher ein "weithin sichtbares Zentrum" der überwiegend jüdischen Bevölkerung in Kriegshaber. Nach ihrer Sanierung sei die Synagoge "zu einem Ort der Bildung und Erinnerung geworden, der die jüdische Geschichte im Stadtteil präsent hält", sagte Museumsdirektorin Carmen Reichert.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat ein Grußwort für das Jubiläumsfest zugesagt. Neben Führungen für Kinder und Erwachsene werde ein Stadtrundgang auf jüdischen Spuren sowie eine Podiumsdiskussion angeboten. Als zusätzliches Highlight sei "ausnahmsweise" auch der Synagogengarten für Besucherinnen und Besucher geöffnet.