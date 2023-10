Augsburg (epd). Die Jüdische Kulturwoche Augsburg-Schwaben wird nicht abgesagt. Man habe sich bewusst dazu entschieden, die Veranstaltungswoche vom 5. bis 12. November trotz der aktuellen Situation in Israel stattfinden zu lassen, teilten die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am Freitag mit. "Gerade in diesen Zeiten, in denen vermehrt antisemitische Sprüche und Übergriffe zu vermelden sind, ist es wichtig, Judentum und jüdische Kultur sichtbar zu machen", erklärte Museumsdirektorin Carmen Reichert. IKG-Präsident Alexander Mazo ergänzte: "Jüdische Kultur gerade in diesen Tagen zu canceln, wäre ein falsches Signal."

Mit dem Motto "Bagel, Bier und Berches" erinnere die Kulturwoche 2023 daran, dass bestimmte Speisen und Getränke in der jüdischen Tradition "so wie in allen anderen Kulturen" eine wichtige Rolle spielten, erklärte Mazo. Zur Schabbatfeier am Freitagabend äßen jüdische Menschen weltweit das traditionelle Challa-Brot. Dessen schwäbische Version heiße Berches und werde mit Mohn statt mit Sesam bestreut. "Es ist bis heute in manchen schwäbischen Bäckereien erhältlich", teilten die Veranstalter mit.

Berches, bayerisches Bier und die aus Osteuropa stammenden Bagels stünden deshalb für drei Aspekte jüdischer Gegenwart in Schwaben: "Die schwäbisch-jüdische Tradition, den jüdischen Teil an der bayerischen Kultur und den innerjüdischen Kulturkontakt mit Osteuropa", so die Mitteilung. Die Veranstaltungswoche lade Menschen ein, jüdische Kultur kennenzulernen. Zugleich könnten sie sich "solidarisch zeigen mit einer Gemeinschaft, die seit vielen Jahrhunderten in Schwaben lebt, dort aber immer wieder auch bedroht und verfolgt wurde", sagte Reichert.

Die Kulturwoche wird am 5. November mit einem Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich in der Großen Synagoge in Augsburg eröffnet. Weitere Programmpunkte sind ein Klezmer-Workshop, ein Tag zu "Jüdischen Brauhausgeschichten" mit Bierprobe und Brauereiführung sowie Führungen und Lesungen.