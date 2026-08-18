Augsburg (epd). Unter dem Motto "Love" feiert das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am 6. September von 10 bis 17 Uhr den Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Liebe spiele in vielfältigen Formen eine Rolle im Judentum und sei tief in der jüdischen Tradition verwurzelt, teilte das Museum am Dienstag mit. Familie, Freundschaft, Ehe, Gemeinschaft und die Verbundenheit mit der Religion gehörten zu den grundlegenden Werten des jüdischen Lebens. Auch das Gebot der Nächstenliebe habe seinen Ursprung in der Thora und verweise auf die Verantwortung füreinander.

Am Museumsstandort Innenstadt in Augsburg werden um 10.15 Uhr, 12 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr Kurzführungen "mit Herz" angeboten, hieß es in der Mitteilung weiter. Für Familien findet um 10.15 Uhr die Führung "Unterwegs mit den Synagogenmäusen" statt. Von 11 bis 12 Uhr können Interessierte bei einem Workshop zur jiddischen Sprache lernen, auf Jiddisch über das Thema zu sprechen. Der Eintritt samt Führungen und Angeboten sind kostenlos.

Weitere Veranstaltungen in Nördlingen, Harburg und Altenstadt/Iller

Auch die Partner im Netzwerk Historische Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben bieten am 6. September verschiedene Führungen an. In Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) findet um 10 Uhr ein Rundgang über den jüdischen Friedhof sowie eine Stadtführung zu jüdischem Leben um 13 Uhr statt. Anmeldungen sind jeweils über die Tourist-Information erforderlich. In Harburg (Landkreis Donau-Ries) werden um 14 Uhr eine Führung auf dem jüdischen Friedhof sowie um 16.30 Uhr die Stadtführung "Auf den Spuren jüdischer Geschichte" angeboten. Die Anmeldung erfolgt über das Rathaus Harburg. In Altenstadt/Iller (Landkreis Neu-Ulm) wird um 16 Uhr über den dortigen jüdischen Friedhof geführt.

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur ist ein Aktionstag, der seit 1999 jährlich am ersten September-Sonntag begangen wird. Er soll dazu dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen.