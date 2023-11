Augsburg (epd). Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am Standort Innenstadt ist ab Mittwoch (8. November) wieder geöffnet. Dort sei neben der Dauerausstellung auch die Wechselinstallation "Rosch ha-Schana - Neujahr im Herbst?" zu sehen, teilte das Museum am Sonntag in Augsburg mit. Die Wechselinstallation wurde von einer Schulklasse der Elias-Holl-Grundschule gestaltet und nur drei Tage vor der Museumsschließung am 8. Oktober eröffnet. Das Jüdische Museum war aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen worden. Während der Schließung wurden die Sicherheitsvorkehrungen an die aktuelle Lage angepasst.