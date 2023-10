Regensburg (epd). Bei einer Gewalttat im Bezirksklinikum Regensburg sind am Donnerstagvormittag ein Kind und ein Mann schwer verletzt worden. Tatverdächtig sei ein Jugendlicher, der in der geschlossenen Abteilung untergebracht war, teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag in Regensburg mit. Der Jugendliche soll nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer auf ein ebenfalls in der Einrichtung lebendes Kind und einen Angestellten des Bezirksklinikums eingestochen haben. Sie wurden mit schweren Stichwunden ins Krankenhaus gebracht. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die in der Einrichtung lebenden Kinder und Jugendlichen würden derzeit von Psychologen betreut.