Nürnberg (epd). Das Tabuthema Tod rückt das Stück "Die Befristeten" von Elias Canetti in den Mittelpunkt. Am Donnerstag, 23. Juni (19.30 Uhr) hat das Drama in der Jugendkirche Lux in Nürnberg Premiere. Gespielt wird es vom ehrenamtlich arbeitenden Theaterteam der Jugendkirche, teilte die Jugendkirche am Dienstag mit. In dem theaterpädagogischen Projekt setzten sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller mit dem Sterben und der Trauer auseinander und stellen den Tod als Teil des Lebens dar, heißt es in der Mitteilung. Den Abschluss des Projekts bildet eine geistlich-spirituelle Perspektive auf das Thema bei einem Gottesdienst am 26. Juni um 18 Uhr.

Das Stück spielt in einer Gesellschaft, in der jeder genau weiß, wie lange er oder sie zu leben hat. Es stellt die Frage, ob es vorteilhaft wäre, von Geburt an schon die Stunde seines Todes zu kennen. Könnte man nicht frei von Furcht und Ungewissheit sein Leben einrichten und die zugemessene Zeit besser nützen? Im Verlauf der Handlung aber entsteht eine Hierarchie: Wer alt wird, genießt Privilegien, wer jung sterben wird, bleibt niedriggestellt, stellt das Team sein Theaterprojekt vor.

Der Autor Elias Canetti wurde 1905 als Kind spanisch-jüdischer Eltern geboren. In Wien studierte er bis 1929 Naturwissenschaften und promovierte in Philosophie. 1938 emigrierte Canetti nach London, später nach Zürich, wo er 1994 starb. 1981 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.