Evangelische Morgenfeier

Predigt über die Engelserfahrung des Sehers Bileam

Engel behüten und beschützen, und manchmal stellt einer sich mit einem Schwert in der Hand in den Weg und sagt: Nein. So geht es nicht weiter. Tia Pelz aus Nürnberg erzählt von der Engelserfahrung des Sehers Bileam aus der Bibel.

Lesezeit: 12 Minuten

12 Minuten