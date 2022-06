St.-Johannistag

Geistliches Wort zum Johannisfest: Gegen die bewusste und unbewusste Entchristlichung

Zur Sonnenwende gehört für Christen der Johannistag am 24. Juni. Der Geburtstag Johannes des Täufers ist etwas in Vergessenheit geraten. Doch christliche Riten lassen sich auch neu beleben – dazu ermuntert die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner in ihrem Geistlichen Wort zum Johannisfest.