Berlin, München (epd). Der Kabarettist Gerhard Polt ist für sein Lebenswerk mit dem Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ausgezeichnet worden. Er habe gezeigt, was Satire und Kleinkunst in Sachen Umwelt- und Klimaschutz erreichen können, teilte die Deutsche Umwelthilfe am Mittwoch zur Preisverleihung in Berlin mit. Mit Polt wurden auch die bayerischen Musiker und Satiriker Christoph, Karl und Michael Well von den "Wellbrüdern aus'm Biermoos" für ihr Lebenswerk geehrt.

Die "Focus"-Journalistin Sonja Fröhlich wurde in der Kategorie Text für eine Artikelserie über das Artensterben ausgezeichnet. In der Kategorie Audio erhielten den Preis die Journalistinnen und Moderatorinnen Alina Faltermayr, Britta Steffenhagen und Julia Vismann für ihre Sendung "The Final Countdown: Ist die Welt noch zu retten" im RBB-Sender "Radioeins". Der Dokumentarfilmer Johan von Mirbach erhielt den Preis in der Kategorie Video für seine Dokumentation über die Verkehrswende in Großstädten.

Der DUH-Bundesvorsitzende Harald Kächele erklärte, politische Uneinigkeit lasse die Chance auf einen intakten Planeten schwinden: "In solch turbulenten Zeiten ist die Arbeit unserer Preisträgerinnen und Preisträger wichtiger denn je."

Die Deutsche Umwelthilfe verlieh ihren undotierten Umwelt-Medienpreis zum 28. Mal. Die Organisation ehrt damit Medienschaffende für die wirkungsvolle Präsentation von Natur-, Umwelt- und Klimathemen.