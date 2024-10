Cham (epd). Unbekannte Täter haben eine Kapelle in einem Waldstück bei Falkenstein (Kreis Cham) in Brand gesetzt. Ein wanderndes Ehepaar habe den aus der Kapelle aufsteigenden Rauch am Dienstagmittag bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt, teilte das Polizeipräsidium in Regensburg am Donnerstag mit. Verletzt wurde niemand. Der Brandschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter 0941/506-2888 zu melden.