München (epd). Kardinal Reinhard Marx hat dazu aufgerufen, den christlichen Glauben stärker zu leben: "Profilierung ist angesagt", sagte der Erzbischof von München und Freising am Sonntag beim Abschlussgottesdienst zum Jubiläumsjahr der Erzdiözese im Münchner Liebfrauendom. "Wir als Christen müssen deutlich machen, wofür wir stehen und was unser Auftrag ist."

In seiner Predigt sagte Marx, der Glaube sei "überlebensnotwendig in einer Gesellschaft, die kein Grundvertrauen hat, wo Menschen nur im Misstrauen leben, in Angst und Hoffnungslosigkeit". Wenn die Kirche Hoffnung und Liebe in die Gesellschaft einbringe, so der Erzbischof, "dann haben wir etwas eingebracht, wovon alle leben, auch wenn sie selbst nicht glauben".

Der Festgottesdienst bildete den Höhepunkt und Abschluss der Korbinianswoche, mit der das Jubiläumsjahr anlässlich "1300 Jahre Korbinian in Freising" endete. In diesem Rahmen erhielt eine Reliquie des Bistumspatrons Korbinian ihren dauerhaften Platz im Liebfrauendom.