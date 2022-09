Lebensmittelausgabe am "eckstein"

700 Menschen holen sich wöchentlich "Frühstück to go" in Nürnberg

Die Menschenschlange vor der Ausgabe des "Frühstück to go" in der Nürnberger Innenstadt wird immer länger. Etwa 700 Menschen kommen jeden Freitag zur Lebensmittelausgabe am "eckstein".