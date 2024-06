München (epd). Die Europäische Union (EU) ist für Kardinal Reinhard Marx ein großes Friedensprojekt. Gerade jetzt gehe es um Freiheit, Demokratie und Frieden, sagte der Münchner Erzbischof am Sonntag dem Radiosender Bayern2 zur Europawahl. Eine Europamüdigkeit in der Gesellschaft macht Marx nicht aus. Laut Umfragen sei die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, vor allem auch die jungen Leute, für die Gemeinschaft in Europa. Er habe daher nicht die Sorge, dass man wieder zurückfalle in nationale Eigeninteressen. Das zeigten auch Länder wie die Ukraine oder Georgien, die der EU beitreten wollten.

Bewährungsproben für die EU sieht Marx im Umgang mit Krieg und Frieden, dem Klimawandel und der Migration. Wenn man dabei nicht die nächsten Generationen im Blick habe, "dann wird auch die Demokratie und auch die Europäische Union beschädigt bleiben". Er wünsche sich außerdem gleiche Chancen für alle in der EU. "Wir werden keine ideale Welt schaffen." Aber man müsse sich an ihr orientieren und hier Schritt für Schritt vorangehen.