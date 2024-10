München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp feiert an diesem Dienstag (15. Oktober) seinen 60. Geburtstag. In einem Glückwunschschreiben dankte der katholische Münchner Erzbischof Reinhard Marx für das "in meinen Augen so wichtige und vertrauensvolle Miteinander unserer beider Kirchen", wie das Erzbistum am Montag mitteilte. Dieses Miteinander könne gerade mit Kopp "in guter und verlässlicher Weise" gestaltet werden.

Angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Herausforderungen und der globalen Krisen gelte es, diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen und zu vertiefen, so der Kardinal weiter. "Unsere gemeinsamen Initiativen für die Stärkung der Demokratie, gegen Antisemitismus und für den Erhalt des individuellen Rechtes auf Asyl haben in meinen Augen wichtige Signale gesetzt." Marx wünschte Kopp "Kraft und Gottes Segen" in dieser "wahrlich herausfordernden Zeit" sowie Raum, "den inneren Quellen nachzugehen".

Christian Kopp ist seit Herbst 2023 bayerischer Landesbischof. Geboren wurde er 1964 in Regensburg, er wuchs in Rummelsberg und Garmisch-Partenkirchen auf. Nach seinem Theologiestudium kam er als Vikar nach Nürnberg, im Jahr 2000 übernahm er die Leitung der Kommunikationsinitiative der Landeskirche, bildete sich zum Organisationsberater fort und begleitete Gemeinden bei Strukturfragen. Ab 2003 war er Pfarrer in Nürnberg, ab 2013 Dekan in Nürnberg-Süd, 2019 wurde er Regionalbischof von München und Oberbayern.

Christian Kopp, der mit einer Pfarrerin verheiratet und zweifacher Vater ist, ist leidenschaftlicher Bergsteiger und Radfahrer. Es gehe um das "Hier und Jetzt", sagte er einmal im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Jeder Moment des Lebens sei ein Geschenk, in jedem Moment könne etwas Großartiges passieren. Er selbst brauche für seine Spiritualität auch "Zeit für mich allein und für Gott", etwa beim Wandern oder Radfahren.