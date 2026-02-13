München (epd). Kardinal Reinhard Marx feiert am 22. Februar einen festlichen Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Kirche Heilige Stiege auf dem Kalvarienberg in Bad Tölz. Wie das Erzbistum München am Freitag mitteilte, seien die im Jahr 2023 begonnenen umfassenden Sanierungsarbeiten im Inneren der Doppelkirche Heilig Kreuz und Heilige Stiege abgeschlossen. "Sie ist als Prunkstück des Ensembles auf dem Kalvarienberg Teil einer der größten und bedeutendsten Anlagen dieser Art im süddeutschen Raum", hieß es.

Zur Anlage auf dem Kalvarienberg, die einen ganzen Bergrücken oberhalb der Stadt Bad Tölz einnimmt, gehören neben einem Ölberg, einem Kreuzweg sowie einer szenischen Kreuzannagelungskapelle auch drei Kirchen: die kleinere Leonhardikapelle und die von 1711 bis 1735 errichtete Doppelkirche. Sie besteht aus der Heilig-Kreuz-Kirche und der Stiegenkirche, die eine Nachbildung der Heiligen Treppe (Scala Santa) in Rom beherbergt.

Der Innenraum, die Stiege und die Ausstattung der Kirche wurden während der vergangenen drei Jahre durch zahlreiche hoch spezialisierte und teils ortsansässige Handwerksbetriebe restauriert, so die Mitteilung weiter. Finanziert wurden die Restaurierungsarbeiten in Höhe von voraussichtlich 2,5 Millionen Euro anteilig durch das Erzbischöfliche Ordinariat München und die Kirchenstiftung Heilig Kreuz.