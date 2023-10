Würzburg (epd). Der Vorverkauf für die 55. Würzburger Bachtage vom 23. November bis 3. Dezember hat begonnen. Im Zentrum des Programms stehen natürlich wieder Kompositionen des Barockmeisters Johann Sebastian Bach selbst, aber nicht nur, teilte die Würzburger Bachgesellschaft als Veranstalter mit. So werden an den verschiedenen Spielstätten beispielsweise auch Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy ("Elias") oder auch deutsche und alpenländische Advents- und Weihnachtslieder aufgeführt. Den feierlichen Auftakt bildet auch 2023 der Festakt im Toscanasaal der Würzburger Residenz mit einem Vortrag von Ulrich Konrad.

Fester Bestandteil der Bachtage sind seit jeher die Oratorien und Festgottesdienste. Am 25. November führen in der evangelischen St. Johanniskirche der Bachchor und das Vocalensemble Würzburg zusammen mit den Münchner Bachsolisten sowie Vokalsolisten unter der Leitung von Hae-Kyung Jung Mendelssohn Bartholdys "Elias" auf. Am 26. November findet am selben Ort der Festgottesdienst mit Bachkantate statt. Den Abschluss der Bachwoche am 3. Dezember bildet ein weiterer Gottesdienst mit Bachkantate sowie ein Konzert der Wiener Sängerknaben.