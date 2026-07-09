Zell am Main, Freiburg (epd). Die Franziskanerin Katharina Ganz folgt auf Eva Maria Welskop-Deffaa an der Spitze des Deutschen Caritasverbands. Der Caritasrat habe Ganz zur Präsidentin und zur Vorständin Verbands- und Sozialpolitik gewählt, teilte der Deutsche Caritasverband am Mittwochabend in Freiburg mit. Ganz trete im Februar 2027 die Nachfolge Welskop-Deffaas an, die den Angaben zufolge nach fast zehn Jahren als Caritas-Präsidentin in den Ruhestand geht.

Ganz sei bis 2025 Oberin der Oberzeller Franziskanerinnen in Zell am Main bei Würzburg gewesen, teilte der Verband weiter mit. Die promovierte Theologin mit zusätzlichem Abschluss in Sozialwesen habe zunächst in ihrer Kongregation als Sozialpädagogin gearbeitet, später als Einrichtungsleiterin und ab 2013 in der Ordensleitung. Ganz gehört seit 2025 dem Zentralkomitee deutscher Katholiken an und war Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Wegs und Beraterin in der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz.

Größter deutscher Wohlfahrtsverband

Die Präsidentin oder der Präsident des Deutschen Caritasverbands wird für jeweils sechs Jahre gewählt und sitzt zugleich dem Vorstand vor. Der Deutsche Caritasverband ist nach eigenen Angaben der größte deutsche Wohlfahrtsverband. Er umfasse rund 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 500.000 Ehrenamtliche. In rund 25.000 Einrichtungen und Diensten unterstütze die Caritas jährlich etwa 13 Millionen Menschen.