Würzburg (epd). Der 104. Deutsche Katholikentag startet heute (Mittwoch) in Würzburg unter dem biblischen Leitwort "Hab Mut, steh auf!". Bis Sonntag werden mehrere zehntausend Teilnehmende zu insgesamt 900 Veranstaltungen erwartet. Das Treffen soll angesichts von Krieg, Klimawandel, sozialer Spaltung sowie Vertrauenskrisen in Politik und Kirche dazu ermutigen, nach Wegen für die Zukunft zu suchen.

Zur Eröffnung werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Am Freitag will sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unter dem Titel "Gemeinsam Zukunft gestalten" den Fragen junger Menschen stellen. Für die Traditionsveranstaltung gilt ein umfangreiches Sicherheits- und Verkehrskonzept.