Würzburg, Aachen (epd). Alte Smartphones und Tablets können bis Sonntag auf dem Katholikentag in Würzburg für den guten Zweck gespendet werden. Das katholische Hilfswerk missio und die Telekom sammeln an verschiedenen Servicepunkten Altgeräte und kümmern sich um deren sichere Verwertung, heißt es in einer Mitteilung. Anschließend würden die Geräte in Deutschland recycelt oder - von Daten bereinigt - weitergenutzt. Die Erlöse sollen in missio-Projekte fließen, unter anderem in Ghana, wo Elektroschrott aus der ganzen Welt landet.

Mehr als 200 Millionen ungenutzte Handys, und damit wertvolle Rohstoffe, hätten Haushalte in Deutschland herumliegen, heißt es vonseiten des Hilfswerks missio. Auf dem Würzburger Katholikentag könnten Interessierte auch eine Petition für ein Handypfand unterstützen und sich bei der Podiumsdiskussion "Handys, Krieg und Elektroschrott" am Donnerstagnachmittag über die Problematik des illegal nach Ghana exportierten Elektroschrotts informieren. Die Handyspendenaktion findet 2026 bereits zum zehnten Mal statt.