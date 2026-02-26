Würzburg (epd). Die katholischen Bischöfe beenden heute (Donnerstag) ihre Frühjahrs-Vollversammlung in Würzburg. Der neue Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, wird dann seinen ersten Abschlussbericht vor Journalisten halten.

Themen der viertägigen Beratungen waren neben der Wahl des Vorsitzes auch der christlich-muslimische Dialog und die Satzung der neuen bundesweiten Synodalkonferenz, in der Bischöfe und Laien Ende des Jahres erstmals gemeinsam Beschlüsse fassen wollen.