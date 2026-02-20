Würzburg (epd). Die katholischen Bischöfe in Deutschland kommen von Montag an zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Würzburg zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die turnusmäßige Wahl eines neuen Vorsitzenden, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Der Limburger Bischof Georg Bätzing kandidiert nicht erneut. Der neugewählte Vorsitzende soll am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 56 der derzeit 59 Mitglieder der Bischofskonferenz beraten bis Donnerstag in der fränkischen Stadt.

Sechs Jahre stand Bätzing an der Spitze des Leitungsgremiums. Der Vorsitzende moderiert die Vollversammlung und vertritt die Positionen der Bischofskonferenz nach außen.

Abstimmung über Satzung der Synodalkonferenz

Inhaltlich wollen sich die Bischöfe unter anderem mit der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges befassen. Die Bischöfe müssen der Satzung für ein neues synodales Gremium zustimmen, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam beraten sollen. Die Synodalkonferenz soll bereits im November erstmals tagen. Auch der Vatikan muss noch seine Freigabe erteilen, was als wahrscheinlich gilt. Außerdem ist ein Studientag zum christlich-muslimischen Dialog geplant.

Die Deutsche Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller 27 (Erz-)Bistümer in Deutschland. Die Vollversammlung ist ihr höchstes Gremium und tritt regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammen.