München (epd). Anlässlich des 80. Todestages von Edith Stein (1891-1942) weist das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" auf sein Medienangebot zu der bekannten Ordensfrau und Frauenrechtlerin hin. Online-Videos mit Vorträgen, Interviews und Gesprächen über Steins Schriften erschließen Leben und Werk der Intellektuellen, wie das Werk am Dienstag mitteilte. Edith Stein starb am 9. August 1942 im Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau. Sie wird in der katholischen Kirche als Heilige verehrt.

Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 in eine jüdische Familie geboren. Nach der Promotion bei dem Philosophen Edmund Husserl arbeitete sie als Lehrerin und Dozentin. Stein trat für die Gleichstellung der Frau ein, ging jedoch von einem wesensmäßigen Unterschied zwischen Mann und Frau aus. 1922 konvertierte sie vom jüdischen zum christlichen Glauben. 1933 trat sie in das Kölner Karmelitinnen-Kloster "Maria vom Frieden" ein.