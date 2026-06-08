München, Passau (epd). Bei ihrer Landesversammlung am vergangenen Wochenende hat sich die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Bayern für eine Widerspruchslösung bei der Organspende ausgesprochen. "Organspende rettet Leben. Wir als KLJB setzen uns für eine solidarische Gesellschaft ein. Dafür ist die Widerspruchslösung ein konkreter Schritt", sagte der scheidende Landesvorsitzende Franz Wacker laut einer Mitteilung vom Montag. Das Konzept beruht darauf, dass alle Bürgerinnen und Bürger automatisch als Organspender gelten, sofern sie nicht aktiv widersprechen.

Die Landesversammlung fasste auch einen Beschluss zum Thema Desinformation. Sie fordert unter anderem die Bayern-Allianz gegen Desinformation dazu auf, sich für strengere Vorgaben für Tech-Unternehmen, Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz und einen entschlosseneren Umgang mit Desinformation in digitalen Räumen einzusetzen.

Neuer Landesvorstand gewählt

Bei der 77. Landesversammlung vom 4. bis 7. Juni in Passau hat die KLJB auch einen neuen ehrenamtlichen Landesvorstand gewählt. Alexandra Schmid vom Diözesanverband Passau und Karolin Ott vom Diözesanverband Würzburg wurden als Landesvorsitzende wiedergewählt. Die bisherigen Mitglieder des Landesvorstands Franz Wacker und Rafael Derfuß hatten sich nicht wieder zur Wahl gestellt und wurden bei der Versammlung feierlich verabschiedet, teilte die KLJB mit.