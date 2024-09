Kaufbeuren (epd). Wegen des derzeitigen Hochwassers in Osteuropa plant die Hilfsorganisation humedica einen Hilfstransport nach Rumänien. Man wolle vor allem Trinkwasser, Grundnahrungsmittel, aber auch warme Decken und Kleidung in die betroffene Region bringen, teilte humedica in Kaufbeuren am Dienstag mit. Dafür bittet sie um Geldspenden. "Wenn es irgendwo Einzelhändler oder Hersteller gibt, die Decken, Kleidung oder aber auch lang haltbare Lebensmittel in größeren Mengen zur Verfügung stellen können, wäre auch das eine große Hilfe", sagte humedica-Vorständin Heinke Rauscher.

"Die Situation vor Ort ist dramatisch", berichtete Rauscher. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Ungezählte Menschen hätten ihr Zuhause verlassen müssen. Der vorgesehene Hilfstransport geht mithilfe eines Partners in Rumänien an die Grenze zu Moldawien in die Region um Galati, einer Stadt an der Donau, teilte humedica gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit.