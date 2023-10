Schwarzenbruck (epd). Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) der bayerischen Landeskirche feiert am Montag (16. Oktober) anlässlich des "Welttag des Brotes" und des "Welternährungstages" einen besonderen Gottesdienst in der Philippus-Kirche in Rummelsberg (Kreis Nürnberger Land). Eingeladen seien dabei besonders Mitarbeitende und Verantwortliche aus dem Hotel- und Gastgewerbe sowie dem Lebensmittelhandwerk, teilte der kda Bayern am Donnerstag mit. Viele Menschen arbeiteten in diesen Bereichen, damit alle genug zu essen haben. Das sei mit dem Blick auf andere Länder keine Selbstverständlichkeit und das wolle man sich bewusst machen, betonte Mit-Organisator Roland Hacker. Der Diakon ist verantwortlich für den Bereich "Kirche und Handwerk" beim kda Bayern. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.