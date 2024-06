Kirchheim (epd). Der "Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt" der bayerischen Landeskirche (kda Bayern) lädt an diesem Wochenende zu einer Mitmach-Aktion auf die Landesgartenschau ein. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise kreativ malen oder mehr über das Handwerk mit Lebensmitteln lernen. Die Kreativ-Tage finden am 8. und 9. Juni im "Holy Garden" im Bereich "Heimateck" statt, teilte der kda mit.

Diakon Roland Hacker vom kda sagte, ein Leben ohne das Handwerk "ist eigentlich nicht vorstellbar". Man könne an den beiden Tagen entdecken, warum viele Menschen gerne im Handwerk arbeiten, und sich direkt mit Handwerksmeisterinnen und -meistern austauschen, zudem wird geschälter Spargel zugunsten der Aktion "1+1 Mit Arbeitslosen teilen" verkauft. Am Sonntag findet im Open-Air-Atelier eine Mal-Aktion statt.

Der kda Bayern hat den Auftrag, in seiner Kirche die Wahrnehmung für "arbeitsweltliche Zusammenhänge" zu schärfen und die Kirche in der Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vertreten. Die Mitarbeitenden des kda halten dafür Kontakt zu zahlreichen großen, mittleren und kleinen Betrieben in den verschiedenen Branchen der bayerischen Wirtschaft.