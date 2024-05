München (epd). Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hat an Fronleichnam die Bedeutung von Liturgie und Eucharistie für die Menschen betont. "Die wahre Freiheit ist der Ort, wo wir Gott begegnen", sagte Marx am Donnerstag im Münchner Liebfrauendom. "Und ich möchte fast sagen, es ist auch ein Ort des widerständigen Denkens gegen die primitive Logik, die manchmal in der Gesellschaft herrscht." Dass es diesen Raum gebe, sei notwendig für die ganze Gesellschaft. "Nicht wir geben Gott etwas, er gibt uns alles: Das feiern wir."

Eigentlich hätte Kardinal Marx am Marienplatz predigen sollen. Doch der Gottesdienst und die große Fronleichnamsprozession durch die Münchner Innenstadt mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Im vergangenen Jahr hatten 16.000 Menschen an der Fronleichnamsprozession teilgenommen. Das katholische Fest "Fronleichnam" findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt. Im Mittelpunkt steht der Empfang der Eucharistie, also des Leibes Christi, der am Marienplatz stattfindet.