Bamberg (epd). Am dritten und letzten Termin der Kinder-Uni der Universität Bamberg am 25. November dreht sich alles um Religionen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Theologieprofessor Thomas Weißer und Stefan Huber vom Lehrstuhl für Theologische Ethik wollen mit Kindern gemeinsam darüber nachdenken, wie eine Welt ohne Religion aussehen würde und warum Religionen eine wichtige Rolle für die Menschen und die Demokratie spielen können, teilte die Universität am Dienstag mit. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Hörsaal U7/01.05.

Seit 2003 präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedes Jahr Themen aus ihren Forschungsgebieten in Vorlesungen speziell für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, so die Mitteilung weiter. Die Kinder-Uni findet in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken statt. Eltern haben keinen Zutritt zu den Hörsälen.