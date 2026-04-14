Bamberg (epd). Die Universität Bamberg öffnet erneut ihre Türen für wissbegierige Kinder. An vier Terminen findet im Sommersemester 2026 laut Mitteilung vom Dienstag die Kinder-Uni statt. Vier Themenbereiche warten auf Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zwischen neun und zwölf Jahren. Die 60-minütigen Vorlesungen werden dabei speziell für Kinder gehalten. Erwachsene Zuhörende sind deshalb bei den Vorträgen nicht zugelassen, hieß es. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Am 25. April beantwortet Marco Sahm, Professor für Volkswirtschaftslehre, im Kontext des Klimawandels die Frage, warum die Menschen nicht handeln, wenn sie wissen, was passiert. In einem interaktiven Experiment suchen die Kinder gemeinsam nach Antworten. In der zweiten Vorlesung am 9. Mai geht es mit Janine Hacker, Professorin für Wirtschaftsinformatik, online auf Fakten-Check. Die Expertin für soziale Netzwerke erklärt, wie falsche Informationen ins Internet gelangen, sich verbreiten und welchen Schaden sie verursachen können, teilte die Uni mit.

Von Angst bis zur Smart City

Jörg Wolstein, Professor für Pathopsychologie, erklärt am 16. Mai, woher Angst kommt, was im Körper bei diesem Gefühl passiert und wie aus Angst Mut werden kann. Ihren Abschluss findet die Reihe am 26. Juni - ausnahmsweise an einem Freitag - im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik. Daniela Nicklas, Professorin für Informatik, erklärt, wie bei einer "Smart City" durch digitale Technologien und intelligente Sensoren eine Stadt lebenswerter, effizienter und nachhaltiger werden kann.