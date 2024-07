Passau, München (epd). Auf dem Bayerischen Kinder- und Jugend Filmfestival (BKJFF) vom 18. bis 21. Juli in Passau findet in diesem Jahr ein spezielles Kinderprogramm statt. Unter dem Motto "Filme von Kindern für Kinder" präsentierten an den ersten beiden Tagen junge Filmemacher aus ganz Bayern ihre Werke, teilte der Veranstalter am Montag mit. Interessierte können sich online für die Filmvorführungen des Festivals anmelden.

Katharina Hierl, Organisatorin des Kinderfilmprogramms, kündigte an, dass das vielfältige Programm für jeden Filmgeschmack etwas biete - von Krimis über Abenteuer und Freundschaftsgeschichten bis hin zu verrückten Animationen, Tierfilmen und nachdenklichen Themen. Nach den Filmvorführungen könnten die Besucher außerdem selbst aktiv werden und hinter die Kulissen des Filmemachens schauen, heißt es weiter.

Laut BKJFF richteten sich die drei jeweils 90-minütigen Kinderprogramme an Schulen aus der Stadt und dem Landkreis Passau, sowie an Hortgruppen und Familien.

Das Bayerische Kinder & Jugend Filmfestival (BKJFF) gibt es seit 1989, es findet alle zwei Jahre abwechselnd in den Regierungsbezirken statt. Organisiert wird es in diesem Jahr vom Bayerischen Jugendring (BJR) und dem JFF Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring Niederbayern. Unterstützer des Festivals sind das Bayerische Familienministerium, die sieben bayerischen Bezirke, vertreten durch den Bezirk Niederbayern sowie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und die Stadt Passau.