Günzburg (epd). Die Kirchengemeinde Günzburg nimmt an diesem Sonntag (22. Februar) Abschied von ihrer Filialkirche in Offingen. Es sei die erste Entwidmung einer evangelischen Kirche im Dekanat Neu-Ulm im Zusammenhang mit der laufenden Immobilienbedarfsplanung, teilte die Kirchengemeinde am Donnerstag mit. Die Entwidmung werde um 14 Uhr von Regionalbischof Klaus Stiegler gemeinsam mit Dekan Jürgen Pommer (Neu-Ulm) und den Pfarrern Frank Bienk, Alexander Frey und Johanna Rodrian vorgenommen. Die Versöhnerkirche wurde 1965 nach Entwürfen des Architekten Franz Lichtblau erbaut und im Januar 1966 eingeweiht. Eine mögliche kommunale Nutzung des Gebäudes durch die Marktgemeinde sei im Gespräch.