Pappenheim (epd). Vom 14. bis 17. Mai treffen sich die Delegierten des Landesjugendkonvents der Evangelischen Jugend (EJ) in Bayern im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim. Auf dem Programm stehen Beratungen über Zukunftsfragen evangelischer Jugendarbeit, Diskussionen von Anträgen und das Schwerpunktthema "What would Jesus* do? Kirche und Krawall", teilte die EJ mit.

Beim Schwerpunktthema geht es um die Frage, wie Evangelische Jugend Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen und sich aktiv in gesellschaftspolitische und kirchliche Debatten einbringen kann. Rund 120 Delegierte aus den Dekanaten und Mitgliedsverbänden kommen dafür zusammen. Der Landesjugendkonvent ist das höchste demokratische Gremium ehrenamtlich engagierter junger Menschen in der EJ Bayern.