Schweinfurt (epd). Die evangelische Kirche in Schweinfurt widmet sich ab diesem Freitag (15. Juli) ganz bewusst einem schwierigen Thema: In der St. Johanniskirche wird um 19 Uhr die Ausstellung "Nein zu Missbrauch und Gewalt" eröffnet, die aus Werken des Künstlers Norbert Kleinlein besteht. Seit 2011 hat Kleinlein Hunderte Zeichnungen zu dem Thema geschaffen, in St. Johannis wird jetzt eine Auswahl gezeigt. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt Dekan Oliver Bruckmann.

Dekan Bruckmann sagte, die Kirche wolle gemeinsam mit dem Künstler den Blick auf das Thema Missbrauch lenken - und dabei will er den Blick nicht nur auf den Raum Kirche verengen. Missbrauch gebe es überall dort, wo es Machtgefälle gibt und wo dieses ausgenutzt wird. Ausgestellt werden die Werke in der Turmkapelle von St. Johannis. Großformatige Zeichnungen Kleinleins werden auf dem Boden liegen, geschützt durch Plexiglas, andere auch kreuzförmig aufgestellten Tischen liegen.

Die Ausstellung dauert bis zum 29. Juli und endet mit einer Finissage (19 Uhr), auch gibt es mehrere Begleitveranstaltungen. Am 21. Juli spricht eine Expertin von "Wildwasser Würzburg" darüber, was Missbrauch mit den Betroffenen macht, am 22. Juli gibt es ein Tischgespräch mit dem Künstler. Am 27. Juli spricht die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski über die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt in der bayerischen Landeskirche.