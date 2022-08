Herzogenaurach (epd). Gespräche, Segnungen, Fußwaschungen - zum dritten Mal war am letzten Wochenende im Juli ein Team der bayerischen evangelischen Landeskirche beim "Open Beatz"- Festival in Herzogenaurach mit einer "offenen Kirche" dabei. Wie der Referent für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Michael Wolf, sagte, hätten 15 Mitarbeitende etwa 1.500 Gäste der rund 25.000 Besucherinnnen und Besucher des Festivals der elektronischen Musik am Stand mit dem eigens aufgebauten Kirchenzelt empfangen.

Neben Seelsorge habe das Team auch mit Pflastern, Sonnencreme oder einem schattigen Platz zum Zusammensitzen aufwarten können. Zudem gab es kostenlose Angebote wie eine Fotobox, eine Handyauflade-Station und die Gelegenheit zum "SpikeBall"-Spielen. Viele seien überrascht gewesen, dass sich die Kirche an einen solchen Ort der Jugendkultur begibt: Von "Warum seid ihr so nett?" bis "Cool, dass ihr da seid!" sei die Palette der Reaktionen der Menschen auf das kirchliche Angebot positiv gewesen, sagte Wolf.