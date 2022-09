Zum diesjährigen "Tag des Testaments" am 17. September bietet die kirchliche Initiative "Was bleibt." wieder ein Online-Forum zum Thema Vorsorge- und Erbrecht an. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm eröffnet die Veranstaltung mit einem theologischen Impuls, wie es in einer Mitteilung der Initiative hieß. Anwälte und eine Medizinethikerin informieren im Anschluss über die Themen Vorsorge, Steueroptimiertes Erben und Verschenken, Patientenverfügung und Testament.

Die Teilnahme an der Veranstaltung unter dem Titel "Das gute Testament" findet von 14 bis 17.15 Uhr statt und ist kostenlos. "Was bleibt." ist eine gemeinsame Initiative Evangelischer Landeskirchen und ihrer Diakonischen Werke und wird in zwölf Gliedkirchen der EKD umgesetzt.