Landshut (epd). Nach einem ersten Weihnachtssingen in 2022 im Landshuter Eisstadion mit mehr als 1500 Sängerinnen und Sängern soll es dieses Jahr eine Fortsetzung geben. 26 Chöre und 420 Sänger hätten sich bereits für das ökumenische Großereignis am 22. Dezember im Eisstadion angemeldet, teilte das Dekanat Landshut am Montag mit. Organisiert werde das Weihnachtssingen vom evangelischen Dekanat Landshut, dem evangelischen Bildungswerk und der katholischen Pfarrei St. Pius. Eingeladen seien alle, die zusammen mit anderen Advents- und Weihnachtslieder singen wollten.

Mit dem gemeinsamen Singen zwei Tage vor Weihnachten soll laut Mitteilung ein Moment der Ruhe und des Innehaltens geschaffen und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest gesteigert werden. Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner habe ein etwa einstündiges Programm zum Mitsingen und Zuhören zusammengestellt. Bei zwei offenen Proben am 14. und 21. Dezember in der Christuskirche in Landshut könnten sich die Chöre einsingen und aufeinander abstimmen, hieß es.