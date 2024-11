Fürth (epd). "Windeln in der Krippe" nennt die Kirchengemeinde St. Martin in Fürth eine Adventaktion, die am ersten Adventssonntag (1. Dezember) mit einem Gottesdienst um 10 Uhr gestartet wird. Der Bibeltext "Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen" sei Anlass für die Diakonie Fürth und den Diakonieverein St. Martin, eine gemeinsame Aktion für bedürftige Kinder zu planen, teilte Pfarrerin Sabrina Kielon am Freitag mit. Die steigenden Preise für Babyprodukte seien gerade für bedürftige Familien kaum zu tragen.

In der Kirche ist eine Krippe aufgestellt, in die Spenderinnen und Spender Windeln, Feuchttücher, Babylotion oder ähnliche haltbare Produkte für Kleinkinder abgeben können, hieß es. Wer möchte, könne auch Geld an die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Sexualberatung der Diakonie Fürth spenden, um so die Begleitung ärmerer Familien zu unterstützen.