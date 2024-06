Schwabach (epd). Die Kirchengemeinden Katzwang, Dietersdorf und Wolkersdorf im Dekanat Schwabach haben in Eigenregie eine gemeinsame Pfarrei gegründet. Heike Gröschel-Pickel, Referentin für Dekanatsentwicklung, hat den zweijährigen Prozess begleitet, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch. Normalerweise werde für einen solchen Prozess Hilfe von außen geholt, wie von der Gemeindeakademie Rummelsberg. "Doch die wird derzeit massenhaft angefragt. Es wird immer mehr kommen, dass Dekanate das selbst stemmen müssen", sagte die Religionspädagogin.

Eigentlich heiße die neue Pfarrei "An Zwiesel und Rednitz". "Doch mit Blick auf die drei Ortsnamen hat sich dann schnell 'KaDiWo' durchgesetzt", erzählte Gröschel-Pickel. Durch die gemeinsame Pfarrei könnten in Zukunft Aufgaben und Zuständigkeiten geteilt werden, man habe bereits einen gemeinsamen Gottesdienstplan erstellt und plane auch gemeinsame Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit. Das sei besonders wichtig, da durch die Landesstellenplanung insgesamt drei Stellen in den Gemeinden wegfallen. Dennoch sei die Pfarrei mehr als nur eine Verwaltungseinheit: "Sie wollen auch ein gemeinsames Konzept entwickeln und inhaltlich zusammenarbeiten", sagte Gröschel-Pickel.