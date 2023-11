Bad Windsheim (epd). Das Museum Kirche in Franken in der früheren Bad Windsheimer Spitalkirche lädt am Ewigkeitssonntag (26. November) zu einer offenen Diskussionsrunde rund um das Totengedenken im Wandel der Zeit ein. Um 14.30 Uhr beginnt an diesem Tag, der das Ende des Kirchenjahres bildet, eine offene Sonntagsführung zum Thema "Sterbebräuche, Totengedenken und der Auferstehungsglaube in evangelischen Gemeinden", teilte das Museum mit. Ab 15.30 Uhr tauschen sich Expertinnen und Experten aus den Bereichen Kirche und freie Trauerzeremonien, Friedhofsverwaltung und Bestattung über veränderte Abschiedsrituale, Bestattungsformen, das Sterben, Totengedenken und Auferstehungsglauben aus.