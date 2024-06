Fürth (epd). Die evangelische Landeskirche eröffnet am Dienstag, 25. Juni (11 Uhr), ihre diesjährige Aktion "1+1 Mit Arbeitslosen teilen" in der Kirche St. Paul in Fürth. Die Kampagne sei 1994 ins Leben gerufen worden und schaffe seit 30 Jahren Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und unterstütze Jugendliche bei der Ausbildung, teilte der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) mit. Die 30. Aktion stehe unter dem Motto "Nicht alle können so wie sie wollen". Am Sonntag, 30. Juni, ist die Kollekte in den evangelischen Kirchengemeinden in Bayern für die Aktion gedacht.

Referentin, Dorothea Kroll-Günzel vom kda Bayern sagte, "es gibt Menschen, die zu große Lasten mitschleppen durch instabile Herkunftsfamilien, Fluchterfahrungen, Scheidung oder Tod von nahen Angehörigen, Suchtproblemen, Sprachproblemen oder Lernbehinderungen." In jedem Leben gebe es Momente, in denen es mal nicht weitergehe. Bei der Eröffnung der Aktion 2024 wird Kroll-Günzel in den Ruhestand verabschiedet, hieß es.

Bei der "Aktion 1+1" wird jeder gespendete Euro aus Haushaltsmitteln der evangelischen Landeskirche verdoppelt. Im vergangenen Kampagnenjahr habe die Aktion mit über einer Million Euro rund 268 Arbeits- und etwa 81 Ausbildungsplätze geschaffen und 300 Arbeitsgelegenheiten für sogenannte Ein-Euro-Jobber gefördert, teilte kda mit. Partner der "Aktion 1+1" seien diakonische Betriebe und Werkstätten, Kirchengemeinden und Vereine.