Vertreibung: Als evangelische Christen um ihr Leben würfeln mussten

Ein historisches Schauspiel aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zeigt den Beginn von Vertreibung und Verfolgung evangelischer Christen aus Oberösterreich. Am 31. August wird es am Schlossberg in Sulzbürg aufgeführt.

